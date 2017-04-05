Квартиры класса премиум в марте подорожали больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в марте 2017 составила 23339 грн / кв м (± 1,6%). По сравнению с февралем, средняя стоимость увеличилась на 0,1%. Наибольший рост продемонстрировал премиум-сегмент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитическую справку специализированного портала Столичная недвижимость.
За год средняя стоимость 1 кв м квартир в новостройках Киева уменьшилась на 1,3%.
По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило: эконом-класс - рост на 0,9% до 16788 грн/кв м; комфорт-класс - рост на 1% до 21895 грн/кв м; бизнес-класс - снижение на 0,02% до 29912 грн/кв м; премиум-класс - рост на 1,2% до 46393 грн/кв м.
Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.
Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который более 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября 2016 в компании введены скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.