Квартиры класса премиум в марте подорожали больше всего

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48554 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104370 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160503 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118354 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113150 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104684 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154686 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Квартиры класса премиум в марте подорожали больше всего

Квартиры класса премиум в марте подорожали больше всего

Киев  •  УНН

 • 13937 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в марте 2017 составила 23339 грн / кв м (± 1,6%). По сравнению с февралем, средняя стоимость увеличилась на 0,1%. Наибольший рост продемонстрировал премиум-сегмент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитическую справку специализированного портала Столичная недвижимость.

За год средняя стоимость 1 кв м квартир в новостройках Киева уменьшилась на 1,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило: эконом-класс - рост на 0,9% до 16788 грн/кв м; комфорт-класс - рост на 1% до 21895 грн/кв м; бизнес-класс - снижение на 0,02% до 29912 грн/кв м; премиум-класс - рост на 1,2% до 46393 грн/кв м.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который более 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября 2016 в компании введены скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.

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