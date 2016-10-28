Квартира С.Лещенка уже задекларована
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Народний депутат Сергій Лещенко задекларував свою квартиру останньою оцінкою вартості якої є сума у 5 млн 296 тис. грн, передає УНН.
У документі зазначається, що початкова вартість квартири складає 7 млн 550 тис. грн, проте остання оцінка вартості — 5 млн 296 тис. грн, загальна площа житла дорівнює 192 кв.м.
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Нардеп не вказав жодних джерел доходу чи інших об’єктів власності.