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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
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Квартира С.Лещенка уже задекларована

Квартира С.Лещенка уже задекларована

Київ • УНН

 • 9827 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Народний депутат Сергій Лещенко задекларував свою квартиру останньою оцінкою вартості якої є сума у 5 млн 296 тис. грн, передає УНН.

У документі зазначається, що початкова вартість квартири складає 7 млн 550 тис. грн, проте остання оцінка вартості — 5 млн 296 тис. грн, загальна площа житла дорівнює 192 кв.м.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Г.Москаль задекларував квадроцикл і дві квартири

Нардеп не вказав жодних джерел доходу чи інших об’єктів власності.

Українські Національні Новини

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