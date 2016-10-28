Квартира С.Лещенко уже задекларирована
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Народный депутат Сергей Лещенко задекларировал свою квартиру последней оценкой стоимости которой является сумма в 5 млн 296 тыс. грн, передает УНН.
В документе отмечается, что начальная стоимость квартиры составляет 7 млн 550 тыс.грн, однако последняя оценка стоимости - 5 млн 296 тыс. грн, общая площадь жилья составляет 192 кв.м.
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Нардеп не указал никаких источников дохода или иных объектов собственности.