Квартира С.Лещенко уже задекларирована

В документе отмечается, что начальная стоимость квартиры составляет 7 млн ​​550 тыс.грн, однако последняя оценка стоимости - 5 млн 296 тыс. грн, общая площадь жилья составляет 192 кв.м.

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Нардеп не указал никаких источников дохода или иных объектов собственности.