Курятина очолює рейтинг найдешевшого м’яса

Станом на 8 лютого, ціна птиці (курки) в опті становила 46,06 грн за кг, у роздрібі - 58,8 грн за кг.

Ціна свинини в опті становила 75,3 грн за кг, у роздрібі - 98,5 грн за кг. Оптово-відпускна ціна на яловичину становила 79,1 грн за кг, роздрібна - 98,5 грн за кг.

Також повідомляється, що за рік в Україні оптові ціни на м'ясо зросли на 2%, роздрібні - на 6,3%.

Серед усіх видів м'яса найбільш відчутним є розрив в оптових та роздрібних цінах на свинину - 23,2 грн на кілограмі продукту. Далі йде яловичина і птиця (курка) - 19,3 грн та 12,7 грн відповідно.

Додамо, що оптово-відпускні ціни в Україні формує виробник, роздрібні - ті, хто купує продукт в оптовика, у тому числі - торгові мережі: супермаркети або магазини.

"Чим довший ланцюг - тим більшою буде роздрібна ціна. Чим вища торговельна надбавка - тим вищою буде ціна для кінцевого споживача", - роз'яснив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Нагадаємо, Польща повідомила, що їх курятина дорожча за українську, а тому Україна має експортну перевагу на світовому ринку.

Раніше УНН повідомляв, що у минулому році Україна піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Основний експортер України - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.