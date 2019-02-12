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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66205 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 88155 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131951 просмотра

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7 марта, 17:42 • 131292 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130394 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125328 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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6 марта, 19:19 • 141443 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Курятина возглавляет рейтинг самого дешевого мяса

Курятина возглавляет рейтинг самого дешевого мяса

Киев  •  УНН

 • 10883 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Самым дешевым видом мяса в Украине является курятина. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики, передает УНН.

По состоянию на 8 февраля, цена птицы (курицы) в опте составила 46,06 грн за кг, в рознице — 58,8 грн за кг.

Цена свинины в опте составила 75,3 грн за кг, в рознице — 98,5 грн за кг. Оптово-отпускная цена на говядину составляла 79,1 грн за кг, розничная — 98,5 грн за кг.

Также сообщается, что за год в Украине оптовые цены на мясо выросли на 2%, розничные — на 6,3%.

Среди всех видов мяса наиболее ощутим разрыв в оптовых и розничных ценах на свинину — 23,2 грн на килограмме продукта. Далее идет говядина и птица (курица) — 19,3 грн и 12,7 грн соответственно.

Добавим, что оптово-отпускные цены в Украине формирует производитель, розничные — те, кто покупает продукт у оптовика, в том числе — торговые сети: супермаркеты или магазины.

“Чем длиннее цепь — тем больше будет розничная цена. Чем выше торговая надбавка — тем выше будет цена для конечного потребителя”, — разъяснил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Напомним, Польша сообщила, что их курятина дороже украинской, а поэтому Украина имеет экспортное преимущество на мировом рынке.

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков.

Основной экспортер Украины — агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.

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