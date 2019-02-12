Курятина возглавляет рейтинг самого дешевого мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Самым дешевым видом мяса в Украине является курятина. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики, передает УНН.
По состоянию на 8 февраля, цена птицы (курицы) в опте составила 46,06 грн за кг, в рознице — 58,8 грн за кг.
Цена свинины в опте составила 75,3 грн за кг, в рознице — 98,5 грн за кг. Оптово-отпускная цена на говядину составляла 79,1 грн за кг, розничная — 98,5 грн за кг.
Также сообщается, что за год в Украине оптовые цены на мясо выросли на 2%, розничные — на 6,3%.
Среди всех видов мяса наиболее ощутим разрыв в оптовых и розничных ценах на свинину — 23,2 грн на килограмме продукта. Далее идет говядина и птица (курица) — 19,3 грн и 12,7 грн соответственно.
Добавим, что оптово-отпускные цены в Украине формирует производитель, розничные — те, кто покупает продукт у оптовика, в том числе — торговые сети: супермаркеты или магазины.
“Чем длиннее цепь — тем больше будет розничная цена. Чем выше торговая надбавка — тем выше будет цена для конечного потребителя”, — разъяснил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
Напомним, Польша сообщила, что их курятина дороже украинской, а поэтому Украина имеет экспортное преимущество на мировом рынке.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер Украины — агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.