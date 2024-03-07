Курс валют станом на 7 березня: за добу гривня зміцнилась на 12 коп.
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 7 березня на рівні 38,2664 грн/$, зміцнивши гривню на 12 копійок порівняно з попереднім днем.
Сьогодні НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 38,2664 грн/$, що зміцнило гривню на 12 копійок порівняно з учорашнім днем за даними НБУ, пише УНН.
Деталі
Долар можна купити за 38,65 грн, а продати за 38,25 у банках. Євро можна купити за 42,10 грн, а продати за 41,40 грн у банках.
В обмінниках долар торгується за курсом 38,41−38,53 грн, а євро — за 41,86−42,05 грн.
На міжбанку курси становлять відповідно 38,21−38,23 грн/$ для долара та 41,61−41,61 грн/євро для євро.
Нагадаємо
У 2023 році інфляція різко зменшилася порівняно з кінцем 2022 року. Якщо в перший рік повномасштабної війни споживчі ціни зросли на 26,6%, то минулого року – на 5,1% за даними НБУ.
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