Курс валют по состоянию на 7 марта: за сутки гривна укрепилась на 12 коп.

Сегодня НБУ установил официальный курс гривны на уровне 38,2664 грн/$, что укрепило гривну на 12 копеек по сравнению со вчерашним днем по данным НБУ, пишет УНН.

Детали

Доллар можно купить за 38,65 грн, а продать за 38,25 в банках. Евро можно купить за 42,10 грн, а продать за 41,40 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 38,41-38,53 грн, а евро - по 41,86-42,05 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 38,21-38,23 грн/$ для доллара и 41,61-41,61 грн/евро для евро.

Напомним,

В 2023 году инфляция резко уменьшилась по сравнению с концом 2022 года. Если в первый год полномасштабной войны потребительские цены выросли на 26,6%, то в прошлом году - на 5,1% по данным НБУ.

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