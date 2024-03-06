Чому інфляція в Україні зросте та як це вплине на ціни

Завдяки зниженню цін на продукти харчування через рекордні врожаї та зменшення вартості енергоносіїв інфляція в Україні різко впала у 2023 році, але очікується, що цього року вона помірно зросте через середню врожайність сільськогосподарських культур та триваючі наслідки війни.