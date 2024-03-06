Чому інфляція в Україні зросте та як це вплине на ціни

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7674 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68450 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154163 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150685 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124961 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133642 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85511 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93315 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98915 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89739 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19445 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25454 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14074 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 6828 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8942 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150685 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223193 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372833 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308865 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416985 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2258 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14087 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31594 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28400 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124961 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Чому інфляція в Україні зросте та як це вплине на ціни

Київ • УНН

 • 58587 перегляди

Завдяки зниженню цін на продукти харчування через рекордні врожаї та зменшення вартості енергоносіїв інфляція в Україні різко впала у 2023 році, але очікується, що цього року вона помірно зросте через середню врожайність сільськогосподарських культур та триваючі наслідки війни.

Чому інфляція в Україні зросте та як це вплине на ціни

У 2023 році інфляція різко зменшилася порівняно з кінцем 2022 року. Якщо в перший рік повномасштабної війни споживчі ціни зросли на 26,6%, то минулого року – на 5,1% за даними НБУ, пише УНН.

Деталі

У 2023 році інфляція стрімко зменшилася порівняно з кінцем 2022 року. У перший рік повномасштабної війни споживчі ціни зросли на 26,6%, а минулого року – на 5,1%.

Фіксація тарифів на певні житлово-комунальні послуги, такі як газ, опалення та гаряча вода, продовжувала відігравати важливу роль у стримуванні інфляції. Завдяки високим врожаям також сповільнилося зростання цін на продовольчі товари. Зменшення окремих виробничих витрат бізнесу на сировину та логістику також мало важливий вплив на цю динаміку.

Також через світове здешевлення нафти на внутрішньому ринку знизилися ціни на продовольчу сировину, зокрема завдяки високим врожаям. Крім того, завдяки налагодженню альтернативних шляхів постачання менш витратною стала доставка товарів.

Заходи НБУ з підтримання стійкості валютного ринку допомогли у сповільнення інфляції НБУ прогнозує, що інфляція цього року лише помірно пришвидшиться – до 8,6%. Основною причиною будуть дещо нижчі врожаї, адже минулого року високу врожайність аграріям забезпечили надсприятливі погодні умови, а цього року вони, ймовірно, будуть близькими до середніх кліматичних норм. Крім того, зберігатиметься негативний вплив війни на витрати бізнесу.

Водночас НБУ очікує, що в наступні роки разом з поліпшенням безпекової ситуації інфляція знову знизиться до цільового діапазону 4–6%.

Нагадаємо

За 2023 рік було зареєстровано майже 8 мільйонів операцій з картками на суму понад 6 мільярдів гривень, а через безконтактні картки українці здійснили близько 90,0% безготівкових операцій.

Над Одесою знову зафіксовано безпілотники06.03.24, 01:38 • 123422 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
Національний банк України
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85