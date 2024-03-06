Почему инфляция в Украине вырастет и как это повлияет на цены

В 2023 году инфляция резко уменьшилась по сравнению с концом 2022 года. Если в первый год полномасштабной войны потребительские цены выросли на 26,6%, то в прошлом году - на 5,1% по данным НБУ, пишет УНН.

Детали

В 2023 году инфляция стремительно уменьшилась по сравнению с концом 2022 года. В первый год полномасштабной войны потребительские цены выросли на 26,6%, а в прошлом году - на 5,1%.

Фиксация тарифов на определенные жилищно-коммунальные услуги, такие как газ, отопление и горячая вода, продолжала играть важную роль в сдерживании инфляции. Благодаря высоким урожаям также замедлился рост цен на продовольственные товары. Уменьшение отдельных производственных затрат бизнеса на сырье и логистику также имело важное влияние на эту динамику.

Также из-за мирового удешевления нефти на внутреннем рынке снизились цены на продовольственное сырье, в частности благодаря высоким урожаям. Кроме того, благодаря налаживанию альтернативных путей поставки менее затратной стала доставка товаров.

Меры НБУ по поддержанию устойчивости валютного рынка помогли в замедлении инфляции НБУ прогнозирует, что инфляция в этом году лишь умеренно ускорится - до 8,6%. Основной причиной будут несколько ниже урожаи, ведь в прошлом году высокую урожайность аграриям обеспечили сверхблагоприятные погодные условия, а в этом году они, вероятно, будут близкими к средним климатическим нормам. Кроме того, будет сохраняться негативное влияние войны на расходы бизнеса.

В то же время НБУ ожидает, что в последующие годы вместе с улучшением ситуации безопасности инфляция снова снизится до целевого диапазона 4-6%.

Напомним,

За 2023 год было зарегистрировано почти 8 миллионов операций с картами на сумму более 6 миллиардов гривен, а через бесконтактные карты украинцысовершили около 90,0% безналичных операций.

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