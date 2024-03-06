Почему инфляция в Украине вырастет и как это повлияет на цены
Киев • УНН
Благодаря снижению цен на продукты питания из-за рекордных урожаев и уменьшения стоимости энергоносителей инфляция в Украине резко упала в 2023 году, но ожидается, что в этом году она умеренно возрастет из-за средней урожайности сельскохозяйственных культур и продолжающиеся последствия войны.
В 2023 году инфляция резко уменьшилась по сравнению с концом 2022 года. Если в первый год полномасштабной войны потребительские цены выросли на 26,6%, то в прошлом году - на 5,1% по данным НБУ, пишет УНН.
Детали
В 2023 году инфляция стремительно уменьшилась по сравнению с концом 2022 года. В первый год полномасштабной войны потребительские цены выросли на 26,6%, а в прошлом году - на 5,1%.
Фиксация тарифов на определенные жилищно-коммунальные услуги, такие как газ, отопление и горячая вода, продолжала играть важную роль в сдерживании инфляции. Благодаря высоким урожаям также замедлился рост цен на продовольственные товары. Уменьшение отдельных производственных затрат бизнеса на сырье и логистику также имело важное влияние на эту динамику.
Также из-за мирового удешевления нефти на внутреннем рынке снизились цены на продовольственное сырье, в частности благодаря высоким урожаям. Кроме того, благодаря налаживанию альтернативных путей поставки менее затратной стала доставка товаров.
Меры НБУ по поддержанию устойчивости валютного рынка помогли в замедлении инфляции НБУ прогнозирует, что инфляция в этом году лишь умеренно ускорится - до 8,6%. Основной причиной будут несколько ниже урожаи, ведь в прошлом году высокую урожайность аграриям обеспечили сверхблагоприятные погодные условия, а в этом году они, вероятно, будут близкими к средним климатическим нормам. Кроме того, будет сохраняться негативное влияние войны на расходы бизнеса.
В то же время НБУ ожидает, что в последующие годы вместе с улучшением ситуации безопасности инфляция снова снизится до целевого диапазона 4-6%.
Напомним,
За 2023 год было зарегистрировано почти 8 миллионов операций с картами на сумму более 6 миллиардов гривен, а через бесконтактные карты украинцысовершили около 90,0% безналичных операций.
Над Одессой снова зафиксированы беспилотники5 марта 2024, 23:38 • 116702 просмотра
Почему инфляция в Украине вырастет и как это повлияет на цены
Благодаря снижению цен на продукты питания из-за рекордных урожаев и уменьшения стоимости энергоносителей инфляция в Украине резко упала в 2023 году, но ожидается, что в этом году она умеренно возрастет из-за средней урожайности сельскохозяйственных культур и продолжающиеся последствия войны.
Последняя соперница Трампа от республиканцев Хейли выйдет из президентской гонки - CNN
Ожидается, что Никки Хейли выйдет из президентской гонки от республиканцев и расчистит дорогу бывшему президенту Дональду Трампу.
рф ударила по Харьковщине: есть погибший и четверо раненых, среди которых - дети
Российская армия обстреляла поселок Боровая в Харьковской области, в результате чего погиб один пожилой мирный житель и еще четверо, в том числе трое детей, получили ранения.
Фермеры в Варшаве вышли на масштабные протесты: поджигали шины
Фермеры в Варшаве на протестах подожгли шины перед офисом премьер-министра. Они требуют защиты от иностранного сельскохозяйственного импорта.
Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома
Более 1 000 украинских семей уже воспользовались компенсационными сертификатами для приобретения нового жилья с момента запуска программы для разрушенного жилья в начале этого года.
Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны
Франция и Молдова подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в Париж в четверг.
В ЕС договорились об усилении киберзащиты
Европейский Союз согласовал изменения в законы о кибербезопасности, чтобы усилить защиту от хакерских атак и создать систему оповещения о кибербезопасности и механизм реагирования на чрезвычайные ситуации по всему ЕС.
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Украина вынуждена использовать страны-посредники для закупки боеприпасов советского образца у Балканских стран, которые до сих пор отказываются поставлять их напрямую.
Количество безналичных операций с картами превысило довоенные показатели - НБУ
Как свидетельствуют данные Нацбанка, в 2023 году количество безналичных карточных транзакций в Украине превысило довоенные показатели, составив более 6 миллиардов гривен.
Живем параллельными жизнями из-за несовпадения наших графиков - Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем и детьми
Елена Зеленская говорит, что они с мужем Владимиром Зеленским живут параллельными жизнями из-за плотного графика и могут встречаться лишь на несколько часов примерно раз в неделю.