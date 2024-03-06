Над Одессой снова зафиксированы беспилотники
Киев • УНН
По словам главы Одесской областной военной администрации, в Одессе снова заметили ударные беспилотники.
В Одессе снова зафиксированы ударные беспилотники.
Об этом сообщает председатель одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Одесса, снова ударные беспилотники на город.
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В Одессе прогремели взрывы5 марта 2024, 22:06 • 14931 просмотр
Над Одессой снова зафиксированы беспилотники
По словам главы Одесской областной военной администрации, в Одессе снова заметили ударные беспилотники.
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