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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Одессой снова зафиксированы беспилотники

Над Одессой снова зафиксированы беспилотники

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 23:38  •  10613 просмотра

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По словам главы Одесской областной военной администрации, в Одессе снова заметили ударные беспилотники.

В Одессе снова зафиксированы ударные беспилотники.

Об этом сообщает председатель одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Одесса, снова ударные беспилотники на город.
НАХОДИТЕСЬ В УКРЫТИЯХ

- информирует Олег Кипер.

В Одессе прогремели взрывы5 марта 2024, 22:06 • 14931 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Drones spotted over Odesa again
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