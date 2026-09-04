Курс валют на 4 вересня: долар та євро різко підскочили
Київ • УНН
НБУ послабив гривню на 12 копійок до долара та на 29 копійок до євро. В обмінниках долар продають у середньому за 44,85 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 44,7273 грн/дол., послабивши гривню за день на 12 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 4 вересня на рівні 51,9382 грн/євро, послабивши гривню за день на 29 копійок.
Який курс у банках та обмінниках
Згідно із даними на профільних сайтах на ранок п'ятниці:
- у банках долар торгується за середнім курсом 44,43 грн при купівлі і 44,99 грн при продажі, євро - 51,52 грн і 52,26 грн відповідно;
- в обмінниках долар торгується за середнім курсом 44,75 грн при купівлі і 44,85 грн при продажі, євро - за 51,91 грн і 52,15 грн відповідно.
Міжнародні резерви України дещо скоротилися до $51,2 млрд07.08.26, 16:14 • 48755 переглядiв