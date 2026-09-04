Курс валют на 4 сентября: доллар и евро резко подскочили

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,7273 грн/долл., ослабив гривну за день на 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 4 сентября на уровне 51,9382 грн/евро, ослабив гривну за день на 29 копеек.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах, утром в пятницу:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,43 грн при покупке и 44,99 грн при продаже, евро — 51,52 грн и 52,26 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,75 грн при покупке и 44,85 грн при продаже, евро — по 51,91 грн и 52,15 грн соответственно.

Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд