Курс валют на 3 вересня: долар незначно виріс
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0976 грн/дол., що на 4 копійки більше за попередній. У банках долар можна купити за 41,40 грн, а продати за 41,00 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0976 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,09 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,46 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,40 грн, а продати за 41,00 у банках. Євро можна купити за 45,90 грн, а продати за 45,40 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,32-41,40 грн, а євро - за 45,70-45,88 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,2-41,22 грн/дол. для долара та 45,60-45,61 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував схвалити законопроект №11417 про збільшення видатків Державного бюджету на 2024 рік на 500 млрд грн.