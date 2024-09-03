Курс валют на 3 сентября: доллар незначительно вырос

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0976 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,09 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,46 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,40 грн, а продать за 41,00 в банках. Евро можно купить за 45,90 грн, а продать за 45,40 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,32-41,40 грн, а евро - по 45,70-45,88 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,2-41,22 грн/долл. для доллара и 45,60-45,61 грн/евро для евро.

Напомним

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал одобрить законопроект №11417 об увеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн.