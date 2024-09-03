Курс валют на 3 сентября: доллар незначительно вырос
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,0976 грн/долл., что на 4 копейки больше предыдущего. В банках доллар можно купить за 41,40 грн, а продать за 41,00 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0976 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,09 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,46 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,40 грн, а продать за 41,00 в банках. Евро можно купить за 45,90 грн, а продать за 45,40 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,32-41,40 грн, а евро - по 45,70-45,88 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,2-41,22 грн/долл. для доллара и 45,60-45,61 грн/евро для евро.
Напомним
Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал одобрить законопроект №11417 об увеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн.