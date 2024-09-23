Курс валют на 23 вересня: долар та євро впали в ціні
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3481 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійок. У банках та обмінниках долар і євро також подешевшали порівняно з попереднім днем.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,3481 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,34 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,14 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,70 грн, а продати за 41,26 у банка
- Євро можна купити за 46,60 грн, а продати за 46,00 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,66−41,74 грн, а євро — за 46,50–46,65 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,3 − 41,32 грн/дол. для долара та 46,07−46,08 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про кредит для України обсягом 35 млрд євро, близько 39 млрд дол., забезпечений замороженими російськими активами.