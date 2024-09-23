Курс валют на 23 сентября: доллар и евро упали в цене
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,3481 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек. В банках и обменниках доллар и евро также подешевели по сравнению с предыдущим днем.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,3481 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,34 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,14 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,70 грн, а продать за 41,26 у банка
- Евро можно купить за 46,60 грн, а продать за 46,00 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,66-41,74 грн, а евро - по 46,50-46,65 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,3 - 41,32 грн/долл. для доллара и 46,07-46,08 грн/евро для евро.
Напомним
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины объемом 35 млрд евро, около 39 млрд долл., обеспеченном замороженными российскими активами.