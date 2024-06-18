Курс валют на 18 червня: гривня зміцнилась на 5 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,6485 UAH/USD, зміцнивши гривню на 5 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,6485 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,64 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,53 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 40,55 у банках.
- Євро можна купити за 44,30 грн, а продати за 43,58 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,88−40,98 грн, а євро — за 44,10−44,26 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,63−40,65 грн/дол. для долара та 43,54−43,55 грн/євро для євро.
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