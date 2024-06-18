Курс валют на 18 июня: гривна укрепилась на 5 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,6485 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,64 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,53 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 40,55 в банках.

- Евро можно купить за 44,30 грн, а продать за 43,58 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,88-40,98 грн, а евро - по 44,10-44,26 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,63-40,65 грн/долл. для доллара и 43,54-43,55 грн/евро для евро.

Напомним,

Япония предоставит 188 миллионов долларов бизнесу Украины.