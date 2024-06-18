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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 18 июня: гривна укрепилась на 5 копеек

Курс валют на 18 июня: гривна укрепилась на 5 копеек

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 06:19  •  1876 просмотра

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,6485 UAH/USD, укрепив гривну на 5 копеек.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,6485 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,64 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,53 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 40,55 в банках.

- Евро можно купить за 44,30 грн, а продать за 43,58 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,88-40,98 грн, а евро - по 44,10-44,26 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,63-40,65 грн/долл. для доллара и 43,54-43,55 грн/евро для евро.

Напомним,

Япония предоставит 188 миллионов долларов бизнесу Украины.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
yaponiyaЯпония
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