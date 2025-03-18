Курс валют на 18 березня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4395 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,43 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,16 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

долар можна купити за 41,80 грн, а продати за 41,25 грн у банках, євро можна купити за 45,45 грн, а продати за 44,90 грн у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,50-41,65 грн, а євро - за 45,25-45,50 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,55-41,58 грн/дол. та 45,36-45,38 грн/євро.

Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?