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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29742 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Курс валют на 18 березня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 8664 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,43 грн/дол., зміцнивши її на 7 копійок. В обмінниках долар торгується за 41,50-41,65 грн.

Курс валют на 18 березня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4395 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,43 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,16 грн/євро. 

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30: 

  • долар можна купити за 41,80 грн, а продати за 41,25 грн у банках, євро можна купити за 45,45 грн, а продати за 44,90 грн у банках;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,50-41,65 грн, а євро - за 45,25-45,50 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,55-41,58 грн/дол. та 45,36-45,38 грн/євро.

        Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?17.03.25, 20:59 • 41692 перегляди

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        Економіка
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