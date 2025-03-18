Курс валют на 18 марта: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4395 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,43 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,16 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,25 грн в банках, евро можно купить за 45,45 грн, а продать за 44,90 грн в банках;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,50-41,65 грн, а евро - по 45,25-45,50 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,55-41,58 грн/долл. и 45,36-45,38 грн/евро.

Украинские банки перешли на европейские подходы к оценке “проблемных кредитов”. Что изменилось?