Украинские банки перешли на европейские подходы к оценке “проблемных кредитов”. Что изменилось?
Киев • УНН
С января 2025 года украинские банки используют европейские подходы к оценке проблемных кредитов. Новации приблизили определение NPL к европейскому уровню, но доля NPL выросла на 0,2%.
Подходы к определению банками проблемных кредитов изменились с января 2025 года. С тех пор доля неработающих кредитов (NPL) выросла всего на 0,2%, - сообщает НБУ, пишет УНН.
Ключевой фактор роста NPL
Единственная причина роста NPL в январе – эффект от введения банками новых подходов
Согласно обновленным требованиям к неработающим активам, банку принадлежат дефолтные активы, которые признали таковыми в соответствии с пруденциальными требованиями.
Справка
Пруденциальный надзор на рынках капитала и организованных товарных рынках обеспечивает прозрачность и контролируемость деятельности профессиональных участников рынков.
Новые подходы к определению неработающих активов
Только отдельные категории дефолтных активов могут быть не признаны "неработающими" на основании суждения банка:
- приобретенные или созданные обесцененные финансовые активы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- реструктуризированные кредиты, если после того, как их признали неработающими, банк осуществил повторную реструктуризацию;
- и/или по которым есть просрочка погашения долга более 30 дней.
Ранее "неработающими кредитами" считались только дефолтные активы.
Новации помогли украинскому финансовому сектору стать более прозрачным и приблизить определение NPL к европейскому
Напомним
УНН сообщал, что доля проблемных кредитов в банках снизилась, но еще не достигла довоенного уровня.