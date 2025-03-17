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Украинские банки перешли на европейские подходы к оценке “проблемных кредитов”. Что изменилось?

Киев • УНН

 • 41685 просмотра

С января 2025 года украинские банки используют европейские подходы к оценке проблемных кредитов. Новации приблизили определение NPL к европейскому уровню, но доля NPL выросла на 0,2%.

Украинские банки перешли на европейские подходы к оценке “проблемных кредитов”. Что изменилось?

Подходы к определению банками проблемных кредитов изменились с января 2025 года. С тех пор доля неработающих кредитов (NPL) выросла всего на 0,2%, - сообщает НБУ, пишет УНН.

Ключевой фактор роста NPL

Единственная причина роста NPL в январе – эффект от введения банками новых подходов

- отмечают в НБУ.

Согласно обновленным требованиям к неработающим активам, банку принадлежат дефолтные активы, которые признали таковыми в соответствии с пруденциальными требованиями.

Справка

Пруденциальный надзор на рынках капитала и организованных товарных рынках обеспечивает прозрачность и контролируемость деятельности профессиональных участников рынков.

Новые подходы к определению неработающих активов

Только отдельные категории дефолтных активов могут быть не признаны "неработающими" на основании суждения банка:

  • приобретенные или созданные обесцененные финансовые активы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
    • реструктуризированные кредиты, если после того, как их признали неработающими, банк осуществил повторную реструктуризацию;
      • и/или по которым есть просрочка погашения долга более 30 дней.

        Ранее "неработающими кредитами" считались только дефолтные активы.

        Новации помогли украинскому финансовому сектору стать более прозрачным и приблизить определение NPL к европейскому

        - считают в Нацбанке.

        Напомним

        УНН сообщал, что доля проблемных кредитов в банках снизилась, но еще не достигла довоенного уровня. 

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

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