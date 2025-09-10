Курс валют на 10 вересня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України зміцнив гривню до 41,1237 грн/дол. Офіційний курс євро становить 48,29 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1237 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,12 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,29 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:30 ранку:
- Долар можна купити за 40,95 грн, а продати за 41,47
грн у банках;
- Євро можна купити за 48,10 грн, а продати за 48,67
грн у банках;
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,18−41,25
грн, а євро - за 48,35 - 48,52 грн;
На міжбанку курси становлять відповідно 41,16 - 41,19 грн/дол. для долара та 48,33−48,3 грн/євро для євро.
