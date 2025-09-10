$41.250.03
02:37 • 18629 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 29867 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 64400 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 63715 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 68498 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 32470 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 56299 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 97130 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63894 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 39016 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
Курс валют на 10 сентября: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Национальный банк Украины укрепил гривну до 41,1237 грн/долл. Официальный курс евро составляет 48,29 грн/евро.

Курс валют на 10 сентября: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1237 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,12 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,29 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:30 утра:

  • Доллар можно купить за 40,95 грн, а продать за 41,47 грн в банках;
    • Евро можно купить за 48,10 грн, а продать за 48,67 грн в банках;
      • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,18−41,25 грн, а евро - за 48,35 - 48,52 грн;

        На межбанке курсы составляют соответственно 41,16 - 41,19 грн/долл. для доллара и 48,33−48,3 грн/евро для евро.

        Украинцы все чаще отказываются от наличных: более 95% операций картами - безналичные20.08.25, 12:44 • 2913 просмотров

        Алена Уткина

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины