Курс валют на 10 сентября: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины укрепил гривну до 41,1237 грн/долл. Официальный курс евро составляет 48,29 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1237 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,12 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,29 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:30 утра:
- Доллар можно купить за 40,95 грн, а продать за 41,47 грн в банках;
- Евро можно купить за 48,10 грн, а продать за 48,67 грн в банках;
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,18−41,25 грн, а евро - за 48,35 - 48,52 грн;
На межбанке курсы составляют соответственно 41,16 - 41,19 грн/долл. для доллара и 48,33−48,3 грн/евро для евро.
