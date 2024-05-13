Курс валют на 13 травня: долар виріс знову на 17 копійок
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 17 копійок, встановивши офіційний курс долара на рівні 39,7206 UAH/USD.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,7206грн/дол., що девальвувало гривню на 17 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,72 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,81 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 39,95 грн, а продати за 39,50 у банках.
- Євро можна купити за 43,10 грн, а продати за 42,50 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,85−39,95 грн, а євро — за 42,95−43,12 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,51−39,56 грн/дол. для долара та 42,63−42,68 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів виділить 513,3 млн грн для надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.