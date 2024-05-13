Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,7206грн/долл., что девальвировало гривну на 17 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,72 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,81 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,95 грн, а продать за 39,50 в банках.

- Евро можно купить за 43,10 грн, а продать за 42,50 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,85-39,95 грн, а евро - по 42,95-43,12 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,51-39,56 грн/долл. для доллара и 42,63-42,68 грн/евро для евро.

Напомним

Кабинет Министров выделит 513,3 млн грн для предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.