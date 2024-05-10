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Уряд виділить Держспецслужбі транспорту понад 500 млн гривень на допомогу сімʼям загиблих військових

Уряд виділить Держспецслужбі транспорту понад 500 млн гривень на допомогу сімʼям загиблих військових

Київ • УНН

 • 23213 перегляди

Кабінет Міністрів виділить 513,3 млн грн для надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

Кабінет міністрів виділить Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту 513,3 млн гривень для надання одноразової грошової допомоги сімʼям загиблих військовослужбовців. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Виділено Міністерству оборони (для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту) 513 млн 300 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги сімʼям загиблих військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

- повідомив Мельничук.

Нагадаємо

Кабінет міністрів виділить майже 750 млн гривень Головному управлінню розвідки Міністерства оборони для здійснення заходів, повʼязаних зі зміцненням обороноздатності держави.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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