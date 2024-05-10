Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Правительство выделит Госспецслужбе транспорта более 500 млн гривен на помощь семьям погибших военных
Правоохранители разоблачили четырех мужчин, которые предлагали полковнику СБУ взятку в миллион долларов
Суд избрал нардепу Клочко меру пресечения в виде 12 млн грн залога
Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны
Кабмин выделит ГУР почти 750 млн гривен
Активы Укрэнерго выросли в стоимости почти на 45 млрд грн - глава
Заместителем председателя Закарпатской ОГА планируют назначить бывшего военкома
Ситуация на юге остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим - Плетенчук
Укрэнерго отчитывается о прибыли и погашении долгов, несмотря на повреждения инфраструктуры
россияне час били по Сумской области из артиллерии: погибла пожилая женщина, ранена внучка-подросток
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
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Правительство выделит Госспецслужбе транспорта более 500 млн гривен на помощь семьям погибших военных
Кабинет Министров выделит 513,3 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.
Правоохранители разоблачили четырех мужчин, которые предлагали полковнику СБУ взятку в миллион долларов
Четыре человека были задержаны с поличным при попытке дать взятку в размере 1 млн долларов США сотруднику СБУ за фальсификацию уголовного дела против горнодобывающей компании за попытку рейдерского захвата.
Суд избрал нардепу Клочко меру пресечения в виде 12 млн грн залога
Высший антикоррупционный суд назначил народному депутату Андрею Клочко, подозреваемому в незаконном обогащении на сумму более 11 миллионов гривен, залог в размере 12 миллионов гривен и другие процессуальные обязательства.
Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны
В следующие два месяца Украина вступит в одну из самых критических фаз войны с россией, поскольку американская помощь прибывает на линию фронта, а рф испытывает украинскую оборону перед потенциальным крупным наступлением.
Кабмин выделит ГУР почти 750 млн гривен
Кабинет Министров выделит Главному управлению разведки Министерства обороны Украины почти 750 миллионов гривен для усиления обороноспособности государства.
Активы Укрэнерго выросли в стоимости почти на 45 млрд грн - глава
По результатам аудита Deloitte, активы Укрэнерго увеличились почти на 45 млрд грн, что позволит компании привлекать финансирование для энергетического сектора Украины в будущем.
Заместителем председателя Закарпатской ОГА планируют назначить бывшего военкома
Согласовано назначение бывшего военного комиссара Александра Музыченко, который возглавлял Закарпатский областной центр военно-гражданской защиты с 2020 по 2023 год, заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.
Ситуация на юге остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим - Плетенчук
На юге противник продолжает активные штурмовые действия по всему фронту, совершая многочисленные неудачные попытки штурма украинских позиций в Роботино, Крынках и других районах, неся потери и вынужден отступать, а также проводя атаки с беспилотников, которые были отбиты.
Укрэнерго отчитывается о прибыли и погашении долгов, несмотря на повреждения инфраструктуры
Несмотря на повреждение инфраструктуры и девальвацию гривны, НЭК "Укрэнерго" объявила о 83 млрд грн дохода, 400 млн грн прибыли и погасила 24 млрд грн долгов перед контрагентами в 2023 году.
россияне час били по Сумской области из артиллерии: погибла пожилая женщина, ранена внучка-подросток
Сегодня утром в Шосткинском районе Сумской области в результате вражеского обстрела погибла 64-летняя женщина и была ранена ее 17-летняя внучка.