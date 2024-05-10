Правительство выделит Госспецслужбе транспорта более 500 млн гривен на помощь семьям погибших военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  103037 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  127291 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  135030 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  131203 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147755 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129116 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132332 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121844 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167914 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150696 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  305071 просмотра

Правительство выделит Госспецслужбе транспорта более 500 млн гривен на помощь семьям погибших военных

Кабинет Министров выделит 513,3 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.

Общество •   •  7740 просмотра
Правительство выделит Госспецслужбе транспорта более 500 млн гривен на помощь семьям погибших военных

Правоохранители разоблачили четырех мужчин, которые предлагали полковнику СБУ взятку в миллион долларов

Четыре человека были задержаны с поличным при попытке дать взятку в размере 1 млн долларов США сотруднику СБУ за фальсификацию уголовного дела против горнодобывающей компании за попытку рейдерского захвата.

Криминал и ЧП •   •  7480 просмотра
Правоохранители разоблачили четырех мужчин, которые предлагали полковнику СБУ взятку в миллион долларов

Суд избрал нардепу Клочко меру пресечения в виде 12 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд назначил народному депутату Андрею Клочко, подозреваемому в незаконном обогащении на сумму более 11 миллионов гривен, залог в размере 12 миллионов гривен и другие процессуальные обязательства.

политика •   •  8856 просмотра
Суд избрал нардепу Клочко меру пресечения в виде 12 млн грн залога

Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны

В следующие два месяца Украина вступит в одну из самых критических фаз войны с россией, поскольку американская помощь прибывает на линию фронта, а рф испытывает украинскую оборону перед потенциальным крупным наступлением.

Война •   •  11323 просмотра
Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны

Кабмин выделит ГУР почти 750 млн гривен

Кабинет Министров выделит Главному управлению разведки Министерства обороны Украины почти 750 миллионов гривен для усиления обороноспособности государства.

политика •   •  9941 просмотра
Кабмин выделит ГУР почти 750 млн гривен

Активы Укрэнерго выросли в стоимости почти на 45 млрд грн - глава

По результатам аудита Deloitte, активы Укрэнерго увеличились почти на 45 млрд грн, что позволит компании привлекать финансирование для энергетического сектора Украины в будущем.

Экономика •   •  9584 просмотра
Активы Укрэнерго выросли в стоимости почти на 45 млрд грн - глава

Заместителем председателя Закарпатской ОГА планируют назначить бывшего военкома

Согласовано назначение бывшего военного комиссара Александра Музыченко, который возглавлял Закарпатский областной центр военно-гражданской защиты с 2020 по 2023 год, заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.

политика •   •  9237 просмотра
Заместителем председателя Закарпатской ОГА планируют назначить бывшего военкома

Ситуация на юге остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим - Плетенчук

На юге противник продолжает активные штурмовые действия по всему фронту, совершая многочисленные неудачные попытки штурма украинских позиций в Роботино, Крынках и других районах, неся потери и вынужден отступать, а также проводя атаки с беспилотников, которые были отбиты.

Война •   •  8772 просмотра
Ситуация на юге остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим - Плетенчук

Укрэнерго отчитывается о прибыли и погашении долгов, несмотря на повреждения инфраструктуры

Несмотря на повреждение инфраструктуры и девальвацию гривны, НЭК "Укрэнерго" объявила о 83 млрд грн дохода, 400 млн грн прибыли и погасила 24 млрд грн долгов перед контрагентами в 2023 году.

Экономика •   •  8549 просмотра
Укрэнерго отчитывается о прибыли и погашении долгов, несмотря на повреждения инфраструктуры

россияне час били по Сумской области из артиллерии: погибла пожилая женщина, ранена внучка-подросток

Сегодня утром в Шосткинском районе Сумской области в результате вражеского обстрела погибла 64-летняя женщина и была ранена ее 17-летняя внучка.

Война •   •  8470 просмотра
россияне час били по Сумской области из артиллерии: погибла пожилая женщина, ранена внучка-подросток