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Курс готівкового долара знизився на 1,55%

Курс готівкового долара знизився на 1,55%

Київ • УНН

 • 7870 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Курс готівкового долара у п'ятницю зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 1,55%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.

Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

USD/UAH — 26,9000/27,0500 (знизився на 1,55%);

EUR/UAH — 28,6500/29,0500 (знизився на 2,45%);

RUR/UAH — 0,4070/0,4155 (знизився на 1,67%).

Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у четвер зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 0,09%.

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