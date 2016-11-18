Курс готівкового долара знизився на 1,55%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Курс готівкового долара у п'ятницю зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 1,55%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 26,9000/27,0500 (знизився на 1,55%);
EUR/UAH — 28,6500/29,0500 (знизився на 2,45%);
RUR/UAH — 0,4070/0,4155 (знизився на 1,67%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у четвер зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 0,09%.