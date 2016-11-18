Курс наличного доллара снизился на 1,55%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Курс наличного доллара в пятницу утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 1,55%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 26,9000/27,0500 (снизился на 1,55%);
EUR/UAH - 28,6500/29,0500 (снизился на 2,45%);
RUR/UAH - 0,4070/0,4155 (снизился на 1,67%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара в четверг утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 0,09%.