Курченка оштрафували на 15 млн грн

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Антимонопольний комітет України наклав штраф на бізнесмена Сергія Курченка у справі про вчинення економічної концентрації у зв’язку з набуттям ним та іншими особами “Брокбізнесбанку”. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає УНН.