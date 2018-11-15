Два елітних авто Курченка передали АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України за рішенням суду передала Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештовані два елітних автомобілі, які належали бізнесмену Сергію Курченку. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.
“Інформуємо, що наразі арештовано та передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів два елітні транспортні засоби — (броньований автомобіль BMW 760i та Aston Martin Rapide), що належать підозрюваному К., які були оформлені на підставних осіб”, — написав речник ГПУ.
Як стало відомо агентству, цим громадянином “К.”, автомобілі якого сьогодні передали АРМА, є бізнесмен-утікач Сергій Курченко.
Нагадаємо, 7 березня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.
За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.