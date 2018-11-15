Два элитных автомобиля Курченко передали АРМА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105032 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110768 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147713 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142849 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135662 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127851 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170002 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118060 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141630 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Два элитных автомобиля Курченко передали АРМА

Два элитных автомобиля Курченко передали АРМА

Киев  •  УНН

 • 12564 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины по решению суда передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, арестованные два элитных автомобиля, принадлежащие бизнесмену Сергею Курченко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.

"Информируем, что сейчас арестовано и передано в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений два элитных транспортные средства - (бронированный автомобиль BMW 760i и Aston Martin Rapide), принадлежащих подозреваемому К., которые были оформлены на подставных лиц", - написал представитель ГПУ.

Как стало известно агентству, этим гражданином "К.", автомобили которого сегодня передали АРМА, является бизнесмен-беглец Сергей Курченко.

Напомним, 7 марта Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования относительно бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемого в создании и обеспечении деятельности преступной организации.

По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы "для нужд населения".

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