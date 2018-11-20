Курченко оштрафовали на 15 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на бизнесмена Сергея Курченко по делу о совершении экономической концентрации в связи с приобретением им и другими лицами "Брокбизнесбанка". Об этом написал на своей странице в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев, передает УНН.
"Завершилось продолжительное расследование, в течение которого в результате тесного сотрудничества с Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины было определено отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя "Брокбизнесбанка". АМКУ принял решение по делу о совершении экономической концентрации - приобретение Курченко С.В. и группой связанных лиц "Брокбизнесбанка". На Курченко С.В. наложен штраф 15000000 грн", - сообщил он.
Напомним, недавно ГПУ передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, арестованные два элитных автомобиля, принадлежащие бизнесмену Сергею Курченко.
7 марта Печерский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального предварительного расследования относительно бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемого в создании и обеспечении деятельности преступной организации.
По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы "для нужд населения".