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Кулеба виступив на раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ

Кулеба виступив на раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ

Київ • УНН

 • 24097 перегляди

Міністр закордонних справ України закликав європейські уряди спрямувати все наявне в Європі виробництво артилерійських снарядів на потреби українського фронту та європейської оборони.

"Зараз кожен снаряд, вироблений в Європі, має йти на потреби українського солдата та європейської оборони". Про це заявив глава українського дипломатичного відомства Дмитро Кулеба своїм колегам під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Його слова цитують у пресслужбі МЗС України, передає УНН.

Кожен артилерійський снаряд, який зараз виробляється в Європі, має слугувати обороні Європи. Ми маємо взяти це за правило 

- наголосив Кулеба.

Деталі

Він також закликав європейських колег докласти всіх можливих зусиль для невідкладного збільшення постачання артилерійських снарядів до України, зокрема відмінити експортні контракти та направити все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту та європейської оборони.

Очільник МЗС України розповів главам європейських дипломатій про російську тактику "м’ясних штурмів" та закликав європейців до знаходження рішень аби надати українським солдатам необхідну кількості артилерійських снарядів. Він підкреслив, що забезпечення артилерії зберігає життя піхотинців.

Кулеба закликав G7 визначитися з конфіскацією активів рф і отримав підтвердження додаткової військової допомоги17.02.24, 14:33 • 30794 перегляди

Дмитро Кулеба закликав європейські уряди укладати більше довгострокових контрактів для встановлення нових виробничих ліній, спільно шукати за межами Європи снаряди, що можна придбати та відправити до України, а також скасувати контракти на постачання європейських снарядів до третіх країн та перенаправити їх на потреби українського солдата та європейської оборони.

Російська загроза для Європи нікуди не дінеться. На жаль, ми маємо нове реваншистське зло, яке загрожує всій Європі. Ви всі відчуваєте, що атмосфера змінилася. П’ять поколінь європейців виросли під мирним небом у попередні вісім десятиліть, і це найбільше історичне досягнення Європи та ЄС. На жаль, нині в європейському небі - дим війни на сході, і запах війни вже у європейському повітрі. Але за умови вчасної та достатньої підтримки, Україна здатна перемогти російську агресію та уникнути найгіршого сценарію для Європи 

- зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба також закликав якнайшвидше здійснити необхідні кроки для практичного початку переговорів про вступ України до ЄС, створення окремого механізму військової допомоги в рамках Європейського фонду миру, конфіскації заморожених російських активів та збільшення санкційного тиску на рф.

Кулеба вважає, що Німеччина все ж таки поставить Україні ракети Taurus18.02.24, 14:30 • 102752 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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