Кулеба выступил на совете ЕС на заседании министров иностранных дел
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины призвал европейские правительства направить все имеющееся в Европе производство артиллерийских снарядов на нужды украинского фронта и европейской обороны.
"Сейчас каждый снаряд, произведенный в Европе, должен идти на нужды украинского солдата и европейской обороны". Об этом заявил глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба своим коллегам во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС. Его слова цитируют в пресс-службе МИД Украины, передает УНН.
Каждый артиллерийский снаряд, который сейчас производится в Европе, должен служить обороне Европы. Мы должны взять это за правило
Детали
Он также призвал европейских коллег приложить все возможные усилия для безотлагательного увеличения поставок артиллерийских снарядов в Украину, в частности отменить экспортные контракты и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта и европейской обороны.
Глава МИД Украины рассказал главам европейских дипломатий о российской тактике "мясных штурмов" и призвал европейцев к нахождению решений, чтобы предоставить украинским солдатам необходимое количество артиллерийских снарядов. Он подчеркнул, что обеспечение артиллерии сохраняет жизнь пехотинцев.
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Дмитрий Кулеба призвал европейские правительства заключать больше долгосрочных контрактов для установления новых производственных линий, совместно искать за пределами Европы снаряды, которые можно приобрести и отправить в Украину, а также отменить контракты на поставку европейских снарядов в третьи страны и перенаправить их на нужды украинского солдата и европейской обороны.
Российская угроза для Европы никуда не денется. К сожалению, мы имеем новое реваншистское зло, которое угрожает всей Европе. Вы все чувствуете, что атмосфера изменилась. Пять поколений европейцев выросли под мирным небом в предыдущие восемь десятилетий, и это самое большое историческое достижение Европы и ЕС. К сожалению, сейчас в европейском небе - дым войны на востоке, и запах войны уже в европейском воздухе. Но при условии своевременной и достаточной поддержки, Украина способна победить российскую агрессию и избежать худшего сценария для Европы
Дмитрий Кулеба также призвал как можно быстрее осуществить необходимые шаги для практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, создание отдельного механизма военной помощи в рамках Европейского фонда мира, конфискации замороженных российских активов и увеличение санкционного давления на рф.
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Кулеба выступил на совете ЕС на заседании министров иностранных дел
Министр иностранных дел Украины призвал европейские правительства направить все имеющееся в Европе производство артиллерийских снарядов на нужды украинского фронта и европейской обороны.
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