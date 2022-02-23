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Кулеба закликав партнерів завдати болісного удару по економіці РФ і оточенню Путіна

Кулеба закликав партнерів завдати болісного удару по економіці РФ і оточенню Путіна

Київ • УНН

 • 142677 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Україна закликає партнерів не зупинятись і продовжувати тиск на Росію за допомогою запровадження нових болісних санкцій. Про це написав міністр закордонних справ України Дитро Кулеба в своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

“Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів ввести більше санкцій проти РФ. Перші рішучі кроки були здійснені вчора, і ми вдячні за них. Зараз необхідно збільшувати тиск. Завдати удару по економіці РФ і оточенню Путіна. Болісного удару. І зробити це вже зараз”, - написав міністр.

Контекст

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати незалежними "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема, канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".

Крім того, президент США Джо Байден напередодні оголосив про рішення ввести перший пакет санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт.

Країни Європейського Союзу 22 лютого також домовилися про низку санкцій проти Росії.

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