Кулеба відреагував на звільнення голови МЗС Нідерландів, який ратував за передачу Україні винищувачів F-16

Цитата

“Оскільки Вопке Гукстра завершує свій термін, я дякую йому за створення коаліцій для зміцнення Європи. Він був першим, хто публічно виступив за передачу F-16 Україні. Тепер це реальність завдяки Володимиру Зеленському та Марку Рютте. Вопке, бажаю тобі успіхів у твоїх майбутніх починаннях”, — написав Дмитро Кулеба.

Деталі

Зранку Вопке Гукстра повідомив на широкий загал, що йде у відставку. Дипломат поділився із своїми читачами у соцмережі “Х” інформацією про те, що вже подав відповідну заяву королю, та водночас подякував колегам за співпрацю.

Гукстра також додав, що починає готуватися до можливої роботи на посаді єврокомісара з питань клімату.

Вопке Гукстра очолював МЗС Нідерландів з 10 січня 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нідерланди та Румунія погодили створення центру для навчання на F-16 — міністерка

До призначення нового міністра МЗС його обов’язки виконуватиме міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва — Лізе Шрайнемахер.

Нагадаємо

У середині липня Нідерланди підтримали підписану країнами G7 декларацію щодо гарантій безпеки для України. І вже у серпні почали перемовини з Україною щодо двостороннього меморандуму про довгостроковий внесок Нідерландів у контексті декларації G7.