Кулеба відреагував на звільнення голови МЗС Нідерландів, який ратував за передачу Україні винищувачів F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Вопке Гукстрі, який подав прохання про відставку з посади глави МЗС Нідерландів, зокрема, за те, що Вопке був першим, хто публічно виступив за передачу Україні винищувачів F-16. Про це повідомляє УНН, посилаючись на заяву українського міністра у соцмережі “Х”.
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“Оскільки Вопке Гукстра завершує свій термін, я дякую йому за створення коаліцій для зміцнення Європи. Він був першим, хто публічно виступив за передачу F-16 Україні. Тепер це реальність завдяки Володимиру Зеленському та Марку Рютте. Вопке, бажаю тобі успіхів у твоїх майбутніх починаннях”, — написав Дмитро Кулеба.
Деталі
Зранку Вопке Гукстра повідомив на широкий загал, що йде у відставку. Дипломат поділився із своїми читачами у соцмережі “Х” інформацією про те, що вже подав відповідну заяву королю, та водночас подякував колегам за співпрацю.
Гукстра також додав, що починає готуватися до можливої роботи на посаді єврокомісара з питань клімату.
Вопке Гукстра очолював МЗС Нідерландів з 10 січня 2022 року.
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До призначення нового міністра МЗС його обов’язки виконуватиме міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва — Лізе Шрайнемахер.
Нагадаємо
У середині липня Нідерланди підтримали підписану країнами G7 декларацію щодо гарантій безпеки для України. І вже у серпні почали перемовини з Україною щодо двостороннього меморандуму про довгостроковий внесок Нідерландів у контексті декларації G7.