Кулеба отреагировал на увольнение главы МИД Нидерландов, ратовавшего за передачу Украине истребителей F-16

Цитата

“Поскольку Вопке Гукстра завершает свой срок, я благодарю его за создание коалиций для укрепления Европы. Он был первым, кто публично выступил за передачу F-16 Украине. Теперь это реальность благодаря Владимиру Зеленскому и Марку Рютте. Вопке, желаю тебе успехов в твоих будущих начинаниях”, — написал Дмитрий Кулеба.

Детали

Утром Вопке Гукстра сообщил широкой общественности, что уходит в отставку. Дипломат поделился со своими читателями в соцсети “Х” информацией о том, что уже подал соответствующее заявление королю, и одновременно поблагодарил коллег за сотрудничество.

Гукстра также добавил, что начинает готовиться к возможной работе на должности еврокомиссара по вопросам климата.

Вопке Гукстра возглавлял МИД Нидерландов с 10 января 2022 года.

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До назначения нового министра МИД его обязанности’будет исполнять министр внешней торговли и развития сотрудничества — Лизе Шрайнемахер.

Напомним

В середине июля Нидерланды поддержали подписанную странами G7 декларацию о гарантиях безопасности для Украины. И уже в августе начали переговоры с Украиной по двустороннему меморандуму о долгосрочном вкладе Нидерландов в контексте декларации G7.