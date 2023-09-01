Кулеба отреагировал на увольнение главы МИД Нидерландов, ратовавшего за передачу Украине истребителей F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Вопке Гукстре, который подал прошение об отставке с должности главы МИД Нидерландов, в частности, за то, что Вопке был первым, кто публично выступил за передачу Украине истребителей F-16. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заявление украинского министра в соцсети “Х”.
Цитата
“Поскольку Вопке Гукстра завершает свой срок, я благодарю его за создание коалиций для укрепления Европы. Он был первым, кто публично выступил за передачу F-16 Украине. Теперь это реальность благодаря Владимиру Зеленскому и Марку Рютте. Вопке, желаю тебе успехов в твоих будущих начинаниях”, — написал Дмитрий Кулеба.
Детали
Утром Вопке Гукстра сообщил широкой общественности, что уходит в отставку. Дипломат поделился со своими читателями в соцсети “Х” информацией о том, что уже подал соответствующее заявление королю, и одновременно поблагодарил коллег за сотрудничество.
Гукстра также добавил, что начинает готовиться к возможной работе на должности еврокомиссара по вопросам климата.
Вопке Гукстра возглавлял МИД Нидерландов с 10 января 2022 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нидерланды и Румыния согласовали создание центра для обучения на F-16 — министерка
До назначения нового министра МИД его обязанности’будет исполнять министр внешней торговли и развития сотрудничества — Лизе Шрайнемахер.
Напомним
В середине июля Нидерланды поддержали подписанную странами G7 декларацию о гарантиях безопасности для Украины. И уже в августе начали переговоры с Украиной по двустороннему меморандуму о долгосрочном вкладе Нидерландов в контексте декларации G7.