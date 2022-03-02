Кулеба: в Україну вже їдуть добровольці з 16 країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. В Україну вже їдуть добровольці з 16 країн світу, їхня кількість вже перевищила тисячу осіб. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, пише УНН.
Цитата
“З 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові пліч о пліч з українським народом боротись проти агресора. Їх загальна кількість вже перевалила за 100 людей, і заявки продовжують надходити”, - повідомив міністр.
Деталі
За словами Кулеби, український МЗС мобілізував міжнародну антивоєнну коаліцію, яка вже нараховує щонайменше 86 держав і 15 міжнародних організацій.
19 країн дають Україні зброю, декілька з них роблять це вперше в своїй історії. 10 країн надають макрофінансову допомогу, 22 країни надають гуманітарну допомогу.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що усі іноземні громадяни, які бажають захистити Європу та Україну від нападу російських окупантів, можуть долучитися до української армії.
МОУ отримало вже кілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають вступити до українського інтернацііонального легіону та дати відсіч Росії.