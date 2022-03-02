Кулеба: в Украину уже едут добровольцы из 16 стран мира

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“Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора. Их общее количество уже перевалило за 100 человек, и заявки продолжают поступать”, - сообщил министр.

Детали

По словам Кулебы, украинский МИД мобилизовал международную антивоенную коалицию, которая насчитывает уже по меньшей мере 86 государств и 15 международных организаций.

19 стран дают Украине оружие, несколько из них делают это впервые в своей истории. 10 стран оказывают макрофинансовую помощь, 22 страны оказывают гуманитарную помощь.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил раньше, что все иностранные граждане, которые желают защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, могут присоединиться к украинской армии.

МОУ получило уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих вступить в украинский интернациональный легион и дать отпор России.