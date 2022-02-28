Тисячі іноземних громадян бажають вступити до інтернаціонального легіону – Міноборони України

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 9 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 3945 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 47879 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 78180 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 89034 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 91188 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 117488 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164238 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176741 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214640 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 109344 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 49115 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 67887 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 121958 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 168591 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 168591 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 121958 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 263994 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 385905 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 640480 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 6381 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 88921 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 127326 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152806 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173710 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Тисячі іноземних громадян бажають вступити до інтернаціонального легіону – Міноборони України

Тисячі іноземних громадян бажають вступити до інтернаціонального легіону – Міноборони України

Київ • УНН

 • 121229 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство оборони України отримало вже кілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають вступити до українського інтернацііонального легіону та дати відсіч Росії. Про це заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата

“Ми створюємо інтернаціональний легіон. Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – "Інтернаціональний легіон". В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму”, - повідомила вона.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що усі іноземні громадяни, які бажають захистити Європу та Україну від нападу російських окупантів, можуть долучитися до української армії.

Як стало відомо, в Україну прибудуть бійці з французького іноземного легіону.

Крім того, сейм Латвії ухвалив термінове рішення, за яким громадяни Латвії зможуть служити у ЗСУ, а військові з України - пройти натуралізацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35