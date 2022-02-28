Тисячі іноземних громадян бажають вступити до інтернаціонального легіону – Міноборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство оборони України отримало вже кілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають вступити до українського інтернацііонального легіону та дати відсіч Росії. Про це заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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“Ми створюємо інтернаціональний легіон. Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – "Інтернаціональний легіон". В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму”, - повідомила вона.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що усі іноземні громадяни, які бажають захистити Європу та Україну від нападу російських окупантів, можуть долучитися до української армії.
Як стало відомо, в Україну прибудуть бійці з французького іноземного легіону.
Крім того, сейм Латвії ухвалив термінове рішення, за яким громадяни Латвії зможуть служити у ЗСУ, а військові з України - пройти натуралізацію.