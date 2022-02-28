Тысячи иностранных граждан желают вступить в интернациональный легион – Минобороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство обороны Украины получило уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих вступить в украинский интернациональный легион и дать отпор России. Об этом заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Цитата
“Мы создаем интернациональный легион. Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион". У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защиты мировой безопасности от путинского режима”, - сообщила она.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский заявил раньше, что все иностранные граждане, которые желают защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, могут присоединиться к украинской армии.
Как стало известно, в Украину прибудут бойцы из французского иностранного легиона.
Кроме того, сейм Латвии принял срочное решение, по которому граждане Латвии смогут служить в ВСУ, а военные из Украины - пройти натурализацию.