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15 марта, 19:03 • 76551 просмотра

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15 марта, 13:44 • 118758 просмотра

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Тысячи иностранных граждан желают вступить в интернациональный легион – Минобороны Украины

Тысячи иностранных граждан желают вступить в интернациональный легион – Минобороны Украины

Киев • УНН

 • 121228 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство обороны Украины получило уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих вступить в украинский интернациональный легион и дать отпор России. Об этом заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Мы создаем интернациональный легион. Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион". У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защиты мировой безопасности от путинского режима”, - сообщила она.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил раньше, что все иностранные граждане, которые желают защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, могут присоединиться к украинской армии.

Как стало известно, в Украину прибудут бойцы из французского иностранного легиона.

Кроме того, сейм Латвии принял срочное решение, по которому граждане Латвии смогут служить в ВСУ, а военные из Украины - пройти натурализацию.

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