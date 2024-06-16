Кулеба та руандійський міністр обговорили двосторонні відносини
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром внутрішніх справ Руанди Вінсентом Бірутою, щоб обговорити ключові питання українсько-руандійських відносин та висловив вдячність за підтримку Руандою міжнародного права.
Дмитро Кулеба зустрівся з міністром внутрішніх справ Руанди Вінсентом Бірутою. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з міністром внутрішніх справ Руанди Вінсентом Бірутою, під час якої обговорили низку ключових питань українсько-руандійських відносин.
Під час його попередньої каденції на посаді міністра закордонних справ Руанди ми з Вінсентом вивели наші двосторонні відносини на новий рівень. Україна відкрила своє посольство в Кігалі, і зараз наша співпраця активно розвивається
Кулеба також висловив вдячність Руанді за участь у Глобальному Саміті миру та за тверду позицію на підтримку міжнародного права.
Кулеба зустрівся з секретарем Ради безпеки Вірменії: обговорили мир та двосторонні відносини16.06.24, 22:27 • 39860 переглядiв