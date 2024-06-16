Дмитрий Кулеба встретился с министром внутренних дел Руанды Винсентом Бирутой. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром внутренних дел Руанды Винсентом Бирутой, во время которой обсудили ряд ключевых вопросов украинско-руандийских отношений.

Во время его предыдущей каденции на посту министра иностранных дел Руанды мы с Винсентом вывели наши двусторонние отношения на новый уровень. Украина открыла свое посольство в Кигали, и сейчас наше сотрудничество активно развивается - заявил Дмитрий Кулеба.

Кулеба также выразил благодарность Руанде за участие в Глобальном Саммите мира и за твердую позицию в поддержку международного права.

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