Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром внутренних дел Руанды Винсентом Бирутой, чтобы обсудить ключевые вопросы украинско-руандийских отношений и выразил благодарность за поддержку Руандой международного права.
Дмитрий Кулеба встретился с министром внутренних дел Руанды Винсентом Бирутой. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром внутренних дел Руанды Винсентом Бирутой, во время которой обсудили ряд ключевых вопросов украинско-руандийских отношений.
Во время его предыдущей каденции на посту министра иностранных дел Руанды мы с Винсентом вывели наши двусторонние отношения на новый уровень. Украина открыла свое посольство в Кигали, и сейчас наше сотрудничество активно развивается
Кулеба также выразил благодарность Руанде за участие в Глобальном Саммите мира и за твердую позицию в поддержку международного права.
Кулеба встретился с секретарем Совета безопасности Армении: обсудили мир и двусторонние отношения16 июня 2024, 19:27 • 18023 просмотра