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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кулеба розповів про "спонтанний тристоронній формат" зі США і РФ у межах ОБСЄ: Україна готова повторити

Кулеба розповів про "спонтанний тристоронній формат" зі США і РФ у межах ОБСЄ: Україна готова повторити

Київ • УНН

 • 20450 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна готова до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ зі США та Російською Федерацією. Минулого тижня такий “спонтанний формат” вже мав місце. Про це заявив під час брифінгу в четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Що стосується тристороннього формату: у нас відбувся спонтанний тристоронній формат Україна-США-Російська Федерація на неформальній вечері міністрів закордонних справ ОБСЄ, де ми дуже яскраво поспілкувались і перетворили доволі рутинну вечерю на яскраве дипломатичне видовище”, — сказав Кулеба.

Деталі

Він зазначив, що відкритий до зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, однак він “уникає зустрічі з Україною”.

“Тому коли ми вчора розмовляли з Державним секретарем, я підтвердив йому свою готовність до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, якщо пан Лавров на це погодиться”, — додав міністр.

Доповнення

Минулого тижня в ОП повідомили, що Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

Контекст

Росія і Захід зайняли безкомпромісну позицію під час переговорів минулого тижня, щоб обговорити напруженість навколо України. У той час як Москва вимагала зупинити розширення НАТО, Вашингтон і його союзники категорично відкинули такі вимоги.

Переговори Росія-США в минулий понеділок в Женеві і зустріч Росія-НАТО в минулу середу в Брюсселі не змогли скоротити розрив у позиціях, хоча сторони залишили відкритою можливість для майбутніх переговорів з контролю над озброєнням і щодо способів запобігання військових інцидентів між Росією і Заходом, відзначають оглядачі.

Переговори проходять на тлі того, як українська влада і західні партнери звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - у межах російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня в Брюсселі, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

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