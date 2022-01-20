Кулеба розповів про "спонтанний тристоронній формат" зі США і РФ у межах ОБСЄ: Україна готова повторити

Цитата:

“Що стосується тристороннього формату: у нас відбувся спонтанний тристоронній формат Україна-США-Російська Федерація на неформальній вечері міністрів закордонних справ ОБСЄ, де ми дуже яскраво поспілкувались і перетворили доволі рутинну вечерю на яскраве дипломатичне видовище”, — сказав Кулеба.

Деталі

Він зазначив, що відкритий до зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, однак він “уникає зустрічі з Україною”.

“Тому коли ми вчора розмовляли з Державним секретарем, я підтвердив йому свою готовність до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, якщо пан Лавров на це погодиться”, — додав міністр.

Доповнення

Минулого тижня в ОП повідомили, що Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

Контекст

Росія і Захід зайняли безкомпромісну позицію під час переговорів минулого тижня, щоб обговорити напруженість навколо України. У той час як Москва вимагала зупинити розширення НАТО, Вашингтон і його союзники категорично відкинули такі вимоги.

Переговори Росія-США в минулий понеділок в Женеві і зустріч Росія-НАТО в минулу середу в Брюсселі не змогли скоротити розрив у позиціях, хоча сторони залишили відкритою можливість для майбутніх переговорів з контролю над озброєнням і щодо способів запобігання військових інцидентів між Росією і Заходом, відзначають оглядачі.

Переговори проходять на тлі того, як українська влада і західні партнери звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - у межах російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня в Брюсселі, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.