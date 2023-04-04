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Кулеба розпочав візит до ЄС переговорами з Боррелем про прискорення з боєприпасами для України

Кулеба розпочав візит до ЄС переговорами з Боррелем про прискорення з боєприпасами для України

Київ • УНН

 • 849703 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що розпочав візит до Брюсселя з переговорів з головою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем про прискорення ЄС з боєприпасами для України, пише УНН.

Цитата

"Свій візит до Брюсселя я розпочав із зустрічі із Жозепом Боррелем. Ми зосередилися на кроках щодо прискорення ініціативи ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України, а також на способах розширення підтримки у рамках Європейського фонду миру. Окрім того, ми обговорили майбутні контакти між ЄС та Китаєм", - написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня здійснює робочий візит до Брюсселя, зокрема, для участі в офіційному засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, яке проводять вперше з 2017 року.

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