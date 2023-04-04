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Кулеба начал визит в ЕС переговорами с Боррелем об ускорении с боеприпасами для Украины

Киев • УНН

 • 849700 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что начал визит в Брюссель с переговоров с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем об ускорении ЕС с боеприпасами для Украины, пишет УНН.

Цитата

"Свой визит в Брюссель я начал со встречи с Жозепом Боррелем. Мы сосредоточились на шагах по ускорению инициативы ЕС по закупке боеприпасов для Украины, а также на способах расширения поддержки в рамках Европейского фонда мира. Кроме того, мы обсудили будущие контакты между ЕС и Китаем", - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля осуществляет рабочий визит в Брюссель, в частности, для участия в официальном заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которое проводят впервые с 2017 года.

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