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Кулеба про "зерновий коридор": Україна за два кроки від угоди з росією

Кулеба про "зерновий коридор": Україна за два кроки від угоди з росією

Київ • УНН

 • 181151 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Україна перебуває за два кроки від угоди з росією щодо експорту українського зерна на міжнародний ринок. Про це в інтерв'ю виданню El Pais заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

"Ми перебуваємо за два кроки від досягнення угоди з росією, на фінальній стадії, і тепер все залежить від росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом. Якщо вони використовують його для продовження своїх голодних ігор, вони будуть продовжувати наполягати на важливості переговорів", - заявив міністр.

Деталі

За словами Кулеби, Україна готова експортувати своє зерно на міжнародний ринок. Держава перебуває “в одному човні” з країнами, які відчайдушно потребують того, щоб Україна відправляла їм своє зерно.

При цьому міністр додав, що росія не зацікавлена в тому, щоб Україна здійснювала експорт зерна.

"Я бачу лише одну можливу причину: вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть врятувати їх від нестачі продовольства. Але це правда, росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала, бо вони знають, що якщо ми експортуватимемо, ми отримуватимемо доходи з міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", - додав він.

Доповнення

Міноборони Туреччини повідомило про те, що у турецькому Стамбулі 13 липня мають відбутися переговори щодо відвантаження українського зерна на міжнародні ринки, анонсовано участь військових делегацій міністерств оборони Туреччини, рф, України та делегації ООН.

Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. У цьому контексті у МЗС висловили вдячність Генсеку ООН Антоніу Гутеррішу за активні зусилля із пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави.

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