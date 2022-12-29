Кулеба: прикриватися “нейтральністю” – означає стати на бік росії

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«Безглузде варварство. Це єдині слова, які спадають на думку, коли росія запускає черговий ракетний обстріл мирних українських міст напередодні Нового року. Не може бути “нейтралітету” перед обличчям таких масових військових злочинів. Прикриватися “нейтральністю” – означає стати на бік росії», – написав міністр.

Нагадаємо

Сьогодні Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.