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14:16 • 2536 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 25834 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Кулеба: прикрываться "нейтральностью" - значит встать на сторону россии

Кулеба: прикрываться "нейтральностью" - значит встать на сторону россии

Киев • УНН

 • 323785 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ни одна страна не может прикрываться “нейтральностью” в то время, когда россия накануне Нового года устраивает очередную массированную ракетную атаку. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят в голову, когда россия запускает очередной ракетный обстрел мирных украинских городов в канун Нового года. Не может быть “нейтралитета” перед лицом таких массовых военных преступлений. Прикрываться “нейтральностью” – означает встать на сторону россии», – написал министр.

Напомним

Сегодня Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

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