Кулеба: прикрываться "нейтральностью" - значит встать на сторону россии

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«Бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят в голову, когда россия запускает очередной ракетный обстрел мирных украинских городов в канун Нового года. Не может быть “нейтралитета” перед лицом таких массовых военных преступлений. Прикрываться “нейтральностью” – означает встать на сторону россии», – написал министр.

Напомним

Сегодня Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.